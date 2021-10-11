Юридические услуги для медицинских организаций

Мы уважаем и ценим своих клиентов. Правовое сопровождение медицины, это не только наша профессия, но и наше хобби и мы посвящаем ему все наше время!

1. Аудит Ваших правовых рисков, а также анализ юридической документации;

2. Регулярные устные и письменные консультации, в т.ч. дистанционные с применением платформы Skype и различных мессенджеров;

3. Индивидуальная разработка проектов юридически значимых и актуальных документов: внутренних правил и регламентов, договоров, согласий, отказов от оперативного вмешательства и пр.;

4. Правовое оформление деятельности организации в области телемедицины;

5. Представление интересов компании в ходе проверок Минздрава, Роспотребнадзора, ФНС, Росздравнадзора и составление ответов на их запросы;

6. Обучение персонала грамотному взаимодействию с пациентами и надзорными органами;

7. Сопровождение государственных и муниципальных закупок;

8. Медиация в спорах с пациентами и другими сторонами конфликта;

9. Работа с представителями пациентов – ответы на адвокатские запросы и пр;

10. Составление ответов на письменные запросы юридических и физических лиц по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности;

11. Урегулирование конфликтных ситуаций с сотрудниками в рамках трудового законодательства;

представления интересов клиента в суде при защите деловой репутации компании.

12. Информирование об изменениях в законодательстве в области здравоохранения;