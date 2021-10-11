Юридические услуги для медицинских организаций

Заключение договора, сбор и подача документов. Участие в тендере
04
Получение ключей и лицензии на деятельность!
03
Получение льготной ставки, оформление договора аренды
Встреча с клиентом, ознакомление со списком помещений и договором
01
Наша защита и помощь в развитии Вашего бизнеса
Нерешенные в правовом поле проблемы накапливаются как снежный ком?
Так отдайте же Ваши проблемы профессионалам!
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Специализация на медицинском праве - это наша сильная сторона. Наши юристы квалифицированны и набили опыт и знания в этой области как никто другой. Мы первыми узнаем об изменениях законодательства в области здравоохранения и оперативно реагируем на новшества
Юридическое сопровождение, переданное профессиональным юристам, освобождает руководителя медицинского центра от целого пласта проблем, а так же позволяет отказаться от штатного юриста
Вы сами определяете степень участия и размер помощи наших специалистов по медицинскому праву в деятельности вашей компании
Наше сотрудничество строится на взаимовыгодных условиях
Заключив договор абонентского обслуживания, как ежемесячное сопровождение деятельности организации, мы берем на себя следующие задачи:
Количество задач абонентского обслуживания может быть скорректировано в зависимости от Ваших пожеланий. Ситуативное (разовое) сопровождение предполагает выполнение нашими юристами конкретных стоящих перед Вами задач.
Мы уважаем и ценим своих клиентов. Правовое сопровождение медицины, это не только наша профессия, но и наше хобби и мы посвящаем ему все наше время!
1. Аудит Ваших правовых рисков, а также анализ юридической документации; 2. Регулярные устные и письменные консультации, в т.ч. дистанционные с применением платформы Skype и различных мессенджеров; 3. Индивидуальная разработка проектов юридически значимых и актуальных документов: внутренних правил и регламентов, договоров, согласий, отказов от оперативного вмешательства и пр.; 4. Правовое оформление деятельности организации в области телемедицины; 5. Представление интересов компании в ходе проверок Минздрава, Роспотребнадзора, ФНС, Росздравнадзора и составление ответов на их запросы; 6. Обучение персонала грамотному взаимодействию с пациентами и надзорными органами; 7. Сопровождение государственных и муниципальных закупок; 8. Медиация в спорах с пациентами и другими сторонами конфликта; 9. Работа с представителями пациентов – ответы на адвокатские запросы и пр; 10. Составление ответов на письменные запросы юридических и физических лиц по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности; 11. Урегулирование конфликтных ситуаций с сотрудниками в рамках трудового законодательства; представления интересов клиента в суде при защите деловой репутации компании. 12. Информирование об изменениях в законодательстве в области здравоохранения;
О нашей компании
Мы правовая организация "ГорМедКонсалтинг" уже более 7 лет специализируемся в области правового обеспечения деятельности медицинских организаций.
Мы знаем как легально получить в аренду помещение от Департамента имущества Москвы по ставке 3800 руб за кв.м. в год. А это всего 317 руб за 1 кв.м. в месяц!
Что получают наши клиенты при обращении к нам:
Сопровождение бизнеса "под ключ"
Прозрачность договора
Бесплатную консультацию
Привлекательные помещения на выбор
Адекватную ценовую политику
Компетентных и опытных юристов
Наша команда профессионалов
Татьяна Могилева Бизнес аналитик
Дмитрий Семенихин Юрист
Алексей Артюхин Юрист
Евгений Шифрин Партнер
Специалист по информационным технологиям
Алексей Дронов
Роман Кузнецов Юрисконсультант
Менеджер по сопровождению клиентов
Денис Майданов
Екатерина Петрова Администратор
Юридические кейсы
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Мы взаимодействуем с государственными органами
Правительство Москвы
Федеральная налоговая служба
Служба судебных приставов
Московский городской суд
Федеральная служба защиты прав потребителей
Сократите в 4 раза свои расходы на аренду нежилого помещения
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